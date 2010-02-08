Україна та Македонія підписали угоду про безвізовий режим

Глави зовнішньополітичних відомств України Петро ПОРОШЕНКО і Македонії Антоніо МІЛОШОСКІ підписали Угоду між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Македонія про умови взаємних поїздок громадян, положення якої передбачають безвізовий режим для ряду категорій громадян обох країн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, 6 лютого міністри зустрілись у рамках 46-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Сторони обговорили питання двостороннього співробітництва, зокрема у політичній, торговельно-економічній, військово-технічній та євроінтеграційній сферах.

Особливу увагу було приділено питанню здійснення найближчим часом офіційного візиту прем’єр-міністра Македонії Ніколи ГРУЄВСКІ до України та робочого візиту глави зовнішньополітичного відомства України до Македонії.

Зокрема, А.МІЛОШОСКІ поновив запрошення П.ПОРОШЕНКУ здійснити візит до Македонії на початку березня.