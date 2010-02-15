У Севастополі відкрилася виставка «Любовна листівка ХХ століття»

Виставка «Любовна листівка ХХ століття» відкрилася в Художньому музеї імені М.П. Крошицького в Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, із особистої колекції московського мистецтвознавця Лариси КАШУК в експозиції представлено близько 100 листівок, гравюр і малюнків другої половини XIX століття.

«Це частина моєї колекції, яка налічує близько тисячі любовних листівок», - розповіла Л.КАШУК журналістам.

За інформацією автора виставки, колекцію вона збирає «по всіх країнах, по великих містах. Багато листівок у Парижі, багато листівок виготовляли і в Німеччині». Але в Росії, сказала Л.КАШУК, «ситуація була іншою. І якщо до 1917 року Росія йшла на рівні європейських країн - були ті ж типажі, ті ж зачіски, ті ж капелюшки, то після 1917 року прийшла пролетарська культура, й усі любовні листівки зникли. Впродовж 20-40-х років листівок у СРСР не робили. І коли наші офіцери опинилися в Німеччині після Перемоги, вони раптом побачили цей любовно-листівочний матеріал. Як подарунки коханим вони везли любовні листівки». Як додала мистецтвознавець, «підприємливі люди швидко організували артілі з обробки західних листівок для невибагливих радянських людей».

Перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Володимир КАЗАРІН, який взяв участь у церемонії відкриття виставки, виразив упевненість, що виставка матиме великий успіх.

«Як історик і філолог, я хочу сказати, що мало того, що ця виставка передає колорит тієї епохи, відображеної на фотографічних зображеннях, на цих гравюрах, на цих малюнках, вона передає нам абсолютно інший спосіб спілкування між людьми», - додав він.