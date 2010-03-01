У Сумах вночі відключають вуличне освітлення

У Сумах з 1-ї до 3-ї години ночі комунальне підприємство «Міськсвітло» відключає вуличне освітлення.

Таке рішення ухвалив виконком міської ради з метою забезпечення своєчасної оплати електроенергії, що використовується на потребу вуличного освітлення міста у межах затвердженого тимчасового розпису місцевого бюджету на перший квартал 2010 року, повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради.

Через відсутність державного бюджету на 2010 рік не прийнято і міський бюджет, проте коштів тимчасового кошторису недостатньо для повноцінної роботи КП «Міськсвітло».

Комунальники звернулися до жителів Сум з проханням з розумінням поставитися до ситуації, що склалася в обласному центрі.