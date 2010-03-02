Дві з семи марок дитячого яблучного пюре можна оцінити на “відмінно”

За результатами тестування, дві з семи марок дитячого яблучного пюре отримали оцінку “відмінно”. Про це УНІАН повідомили у Центрі експертиз “Тест”.

За повідомленням, у січні-лютому 2010 року Центр провів порівняльне тестування 7-ми марок дитячого яблучного пюре.

Експерти зауважують, що в тесті порівнювали і однокомпонентне яблучне пюре, і яблучне з додаванням абрикоса або персика. З вітчизняних марок були представлені: "Чудо-Чадо", "Карапуз" і "Рум`яні щічки". Також перевіряли продукцію російських ("Тема" і "Агуша") та білоруських виробників ("Кроха"), і пюре “Semper" (Швеція).

Дослідники перевірили продукти в лабораторії за 12 показниками, оцінювали маркування та упаковку, смакові якості. Під час лабораторних досліджень перевірили вміст цукрів (глюкози, фруктози, сахарози), сорбіту та органічних кислот (лимонної та яблучної).

У результаті тестування виявили, що всі продукти дійсно містили яблуко. З консервантів у пюре шукали сорбінову і бензойну кислоту – ті, які найбільше використовують у харчовій промисловості. Експерти зазначають, що ні сорбінової, ні бензойної кислоти в дитячому харчуванні не виявили. До сухих речовин та кислотності зауважень також не було.

Дослідники перевірили пропоновані зразки і на гідроксиметилфурфурол, вміст якого в соках і пюре в світі (але не в Україні) нормується. Вище передбаченої норми в 20мг/л речовини містили 2 пюре - "Кроха" і "Тема". Найнижчий вміст гідроксиметилфурфуролу був у пюре "Чудо-Чадо" – 7,5мг/л.

Експерти відзначають, що загалом результати лабораторних досліджень виявилися позитивними. До деяких зразків були зауваження і щодо смаку: не відчувалися обіцяні домішки абрикосу або персика, а також був присутній незначний смак крохмалю.

За підсумками тестування, оцінку «відмінно» отримали два пюре: "Чудо-Чадо" (Одеський консервний завод дитячого харчування) і "Карапуз" (Південний завод дитячого харчування, Херсон). Показово, що їх ціна також виявилася доступною.

Загальна оцінка "задовільно" у пюре "Агуша", "Рум`яні щічки" і Semper (найдорожчий зразок у тесті). Ці три продукти мали зауваження щодо органолептики.

"Погано" отримали продукти "Кроха" і "Тема" - за перевищення норм гідроксиметилфурфуролу.