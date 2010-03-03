Автомобільний портал AutoVisio відкрив чорний список недобросовісних автозаправок. Українські водії відтепер можуть централізовано висловлювати свою незадоволеність якістю палива і послуг на автозаправних станціях країни на автомобільному соціальному порталі AutoVisio.

Як повідомили УНІАН розробники, на порталі представлені практично всі українські АЗС, при цьому користувачі мають можливість додавати відгуки про якість палива і сервісу, на основі яких планують формування Народного рейтингу АЗС України.

Також на основі скарг відвідувачів AutoVisio формуватимуть звіти, які будуть розміщувати на порталі, відправлятимуть до контролюючих департаментів мереж АЗС і в державні інстанції.

«Запропонована AutoVisio модель дозволяє забезпечити необхідний народний контроль над роботою автозаправок і зупинити можливу реалізацію неякісного палива. Вже сьогодні інтерес до даного проекту проявили декілька найбільших мереж АЗС України», - відзначають розробники автомобільного порталу.

Творці порталу планують привернути до даного проекту всіх операторів паливного ринку України.

Одночасно з онлайн-сервісом на AutoVisio стартувала «Гаряча паливна лінія». Подзвонивши за номером 0 800 305 000, автовласник може викласти операторові call-центру суть своїх претензій до конкретної АЗС, при цьому скарга буде зафіксована в базі, на порталі та в звітах AutoVisio. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні зі всіх стаціонарних номерів телефонів України.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року в мережі інтернет почав роботу новий український соціальний портал для автомобілістів – «AutoVisio», який об`єднав в собі принципи соціальної мережі і унікальні сервіси для автомобілістів.