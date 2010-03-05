У Харківській обл. скоротилась заборгованість з виплати зарплати

Загальна заборгованість з виплати заробітної плати в Харківській області, станом на 1 березня 2010 року, скорочено на 1,6 млн. грн. і становить 113 млн. грн., зокрема на економічно активних підприємствах – 91,8 млн. гривень.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник голови ОДА Ігор ТЕРЕХОВ на селекторній нараді, присвяченій питанням погашення заборгованості з виплати зарплати і внесків до Пенсійного фонду України.

На нараді зазначалося, що станом на сьогодні в області існує затримка з виплати зарплати працівникам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, яка має бути ліквідована найближчим часом. На даний час заборгованість із зарплати скорочено в 7 районах міста Харкова, двох містах і 11 районах області.

Борг із внесків до Пенсійного фонду в області з початку року становить 221,6 млн. грн. За інформацією Головного управління ПФ України в Харківській області, впродовж січня і лютого поточного року план власних надходжень фонду було виконано на 116,7%. До бюджету фонду надійшло 988,8 млн. грн. Всього з початку 2010 р. було профінансовано коштів на виплату пенсій у розмірі 1,7 млрд. грн. Фінансування пенсій за поточний місяць було розпочато 2 березня і вже здійснено у розмірі 42,4 млн. гривень.

«Для вирішення всіх питань необхідно у всіх районах області проводити щотижневі засідання комісій з внесків до Пенсійного фонду щодо недоїмки до фонду і виплати заборгованості із заробітної плати», - наголосив І.ТЕРЕХОВ.