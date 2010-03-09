У Сімферополі організували антитютюнову акцію

Акцію під назвою «Ти - квітка, бережи себе!» провели в центрі Сімферополя напередодні 8 березня активісти кримської антитютюнової коаліції з метою привернути увагу до проблеми жіночого паління.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби коаліції «Крим без тютюнового диму», чоловіки вітали жінок з 8 березня і дарували квіти в горщиках, при цьому пропонуючи вибрати «природну квітку або покриту «смолою», але в «гламурному» горщику».

«Покриті лелітками рожеві горщики символізували рекламу тютюну, якою виробники сигарет заманюють нових клієнток, молодих дівчат, і підсаджують їх на паління. Головна мета акції - привернути увагу до проблеми жіночого паління і закликати владу країни заборонити рекламу сигарет. Навіщо рекламувати наркотик, який вбиває? Навіщо нам рожеві горщики, в яких ростуть чорні квіти?», - заявляють супротивники паління.

За їхніми даними, в Криму курить кожна шоста жінка.

«Всього роздали 50 горщиків з квітами, окрім кожного шостого, що пофарбований в чорний колір», - йдеться в прес-релізі.

«Як ми і припускали, жінки вибирали свіжі квіти, природну красу! Цією акцією ми хочемо закликати жінок, а також чоловіків цінувати саме природну, природну красу, а не покривати своє тіло - рот, легені - шаром смоли», - заявили волонтери.

Під час акції проводився збір підписів на підтримку проекту закону, що «забороняє рекламу і спонсорство тютюнових виробів».

«Ухвалення законопроекту стане ефективним кроком в розвіюванні брехливого «гламурного» образу тютюну, в створення якого тютюнова індустрія цинічно вкладає мільярди доларів у всьому світі», - наголошується у зверненні до депутатів Верховної Ради України.