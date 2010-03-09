Обмежили проїзд дорогами місцевого значення
13:03, 09 березня 2010Права споживачів
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У чотирьох областях
У зв`язку з підвищенням рівня води в річках станом на ранок 9 березня ц.р. обмежено проїзд легкового автотранспорту дорогами місцевого значення у Волинській, Миколаївській, Дніпропетровській та Луганській областях.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.
Згідно з повідомленням, на семи дорогах у Луганській області проїзд закрито.
У Волинській області обмежено проїзд на одній дорозі, в Дніпропетровській – на двох, у Миколаївській – на одній.
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