Обмежили проїзд дорогами місцевого значення

У зв`язку з підвищенням рівня води в річках станом на ранок 9 березня ц.р. обмежено проїзд легкового автотранспорту дорогами місцевого значення у Волинській, Миколаївській, Дніпропетровській та Луганській областях.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.

Згідно з повідомленням, на семи дорогах у Луганській області проїзд закрито.

У Волинській області обмежено проїзд на одній дорозі, в Дніпропетровській – на двох, у Миколаївській – на одній.