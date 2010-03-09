Deutz планує збільшити продаж шампанського в Україні

Французький шампанський дім Deutz, великий виробник шампанських вин, планує цього року збільшити продаж шампанського ТМ Deutz на українському ринку на 50% - до 12 тис. пляшок.

Про це повідомила бренд-менеджер Deutz в Україні Наталія МІРЗОЄВА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, поточного року компанія планує реалізувати в Україні 12 тис. пляшок шампанських вин, тоді як у 2008 році обсяг продажів становив 6 тис. пляшок.

Як зазначила фахівець, збільшенню продажів сприятиме покращення представленості продукції на полицях і розширення представленості в ХоРеКе.

Експорт-менеджер дому Deutz Філіпп РІВЕ зазначив, що український ринок є важливим для компанії. «Україна – це частина нашої стратегії», - сказав він.

Довідка УНІАН. Шампанський дім Deutz - один із шести кращих шампанських домів світу. Заснований у 1838 році. Має в своєму розпорядженні понад 110 гектарів виноградників, які розташовано в Шампані (Франція).

У 1993 році дім Deutz було придбано домом Louis Roederer.

Продукція Deutz імпортується в Україну з 2007 року.