У Києві пройдуть «Дні правильної білоруської музики»

У Києві 25-27 березня пройдуть «Дні правильної білоруської музики».

Як повідомили УНІАН у Центрі культури та історії «Парк Київська Русь», який є одним із організаторів заходу, подія приурочена до святкування дворіччя мовлення Першого альтернативного музичного телеканалу A-One у Білорусі. Мовлення телеканалу поширюється також на Росію та Україну.

«Республіка Білорусь - країна, яка народжує унікальних індивідуумів у сфері музики. Настав час познайомити з ними українських меломанів», - зазначили організатори.

На “Днях правильної білоруської музики” гостям обіцяють представити не лише сучасну білоруську музику, але й пригостити національними стравами і продемонструвати автентичні національні костюми.

«Хедлайнером усіх трьох днів фестивалю обраний кабаре бенд «Срібне весілля» – один із найяскравіших представників музичної культури Білорусі. Чому вони виступатимуть три дні? Тому що тільки вони можуть виступити з трьома такими різними програмами. Тільки вони здатні зробити з будь-якого свого виступу яскраве шоу», - розповідають організатори.

Також на фестивалі виступлять джазкор-група Kusudama; кращий етнoпроект Білорусі Osimira; рок-колектив Yellow Brick Road, рок-н-рол колектив The Toobes.

Зокрема, перший день «правильної» білоруської музики буде присвячений джазу - 25 березня виступлять кабаре бенд «Срібне Весілля» і Kusudama.

26 березня стане етноднем, на якому публіка познайомиться з творчістю Osimira, також виступить «Срібне Весілля».

27 березня буде присвячений рок-н-ролу. Цього дня, окрім «Срібного Весілля», виступлять Yellow Brick Road і The Toobes.

Захід відбудеться в Арт-клубі «44» (вул. Хрещатик, 44), початок концертів - о 21.00.

Організаторами заходу виступили перший альтернативний музичний Телеканал A-ONE Білорусь, Арт-клуб “44”, Агентство CAD і «Парк Київська Русь».