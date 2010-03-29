У Чернівцях податківці вилучили 36 тисяч пачок контрабандних цигарок

Майже 36 тисяч пачок контрабандних цигарок виявили працівники податкової міліції Чернівців спільно з підрозділом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ДПА в Чернівецькій області під час профілактичної операції «Контрабанді стоп».

Як повідомили УНІАН у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області, правоохоронці зафіксували на одному з ринків Чернівців факт зберігання та реалізації приватним підприємцем тютюнових виробів з фальшивими марками акцизного збору.

Зокрема було виявлено 2 тисячі пачок цигарок з акцизними марками начебто Республіки Молдова та майже 34 тисячі пачок вітчизняного виробництва з марками України. Наразі 74 картонних короби цигарок в асортименті орієнтовною вартістю 191 тисяча гривень вилучено. Перевірка триває.