29 березня у християн розпочався Страсний тиждень, на якому згадують про останні дні земного життя, страждання і смерть Ісуса Христа.

На Страсному тижні віруючі дотримуються найсуворішого посту і приділяють відвідинам храмів і молитві більше часу, ніж в інші дні Великого поста.

Усі дні Страсного тижня називаються Великими через великі спогади, що здійснюються церквою. Це й дива, які створив Спаситель, і знаменита Таємна вечеря, під час якої відбулася зрада Іуди, а також засудження Христа, його зведення на Голгофу і розп`яття, про яке віруючі згадують у Страсну П`ятницю - найскорботніший день християнського календаря.

Завершується Страсний тиждень після суботи - опівночі, коли віруючі вітають один одного радісним вигукуванням "Христос воскрес!", сповіщаючи про настання головного християнського свята.

Як повідомляв УНІАН, християни всього світу цього року відзначать Великдень в один день - 4 квітня.