Тарифи на житлово-комунальні послуги будуть залежати від доходів громадян

Міністерство з питань житлово-комунального господарства розглядає можливість диференціації тарифів на житлово-комунальні послуги (ЖКП) залежно від доходів громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства Олександр ПОПОВ на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Зараз опрацьовується питання про можливість диференційованого підходу до сплати житлово-комунальних послуг. Сьогодні населення платить лише 30% за той газ, який ми купуємо у РФ. Одна справа, коли платить людина, у якої низький дохід, та інша, якщо це український мільйонер, людина з достатньо високими доходами. Тому питання цього року буде в цьому плані переглянуто, і таким чином ми знайдемо механізми, згідно з якими забезпечені люди сплачуватимуть більш наближену до реальної вартість комунальних послуг», - сказав О.ПОПОВ.

Міністр також зазначив, що цього року планується виділити кошти з держбюджету на установлення прибудинкових і поквартирних приладів обліку води і тепла для соціально незахищених категорій населення. «Я вважаю, що люди, які мають пільги і одержують субсидії, автоматично потрапляють в категорію соціально незахищених. Вони повинні мати можливість отримати від держави право безплатно встановити такі контрольно-вимірювальні прилади», - сказав він.

О.ПОПОВ висловив переконання, що цього року значного зростання тарифів на житлово-комунальні послуги не буде.