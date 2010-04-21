Права споживачів порушували 89% закладів сфери надання послуг

У І кварталі 2010 року Держспоживстандарт України виявив 61 тис. порушень прав споживачів у сфері торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг (робіт). Зазначені показники на 6% більші за аналогічні показники 2009 року (57,7 тис.).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, протягом звітного періоду перевірили понад 11 тис. суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів. Порушення виявили у 89%.

Із загальної кількості порушень відсутність своєчасної та повної інформації становила 43%; реалізація товарів, робіт і послуг без відповідних супровідних документів – 44%; виробництво й реалізація товарів, робіт і послуг, які не відповідають вимогам нормативних документів – 10%; обман покупців та замовників – 1%; реалізація товарів, робіт і послуг без видачі розрахункового документа, що засвідчує факт купівлі або надання послуг (товарного чи касового чека, квитанції тощо) – 0,7%; порушення термінів виконання замовлень або/та умов договору (для підприємств, що надають послуги) – 0,5%; відмова споживачу в реалізації його права під час придбання товарів неналежної якості – 0,2%.

За звітний період перевірили якість та безпечність товарів, надання послуг на загальну суму понад 90 млн. грн. Попередили придбання і використання населенням України неякісних продовольчих, непродовольчих товарів та послуг на суму близько 34 млн. грн. (38% перевіреної продукції). За результатами перевірок до адміністративної відповідальності притягнули понад 9,3 тис. осіб, на яких наклали адміністративні стягнення на загальну суму майже 1,4 млн. грн. До підприємств, в яких виявлено порушення, застосовано адміністративно-господарські санкції на загальну суму понад 5,8 млн. грн.