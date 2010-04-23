Сумські митники затримали партію ікри
12:55, 23 квітня 2010Права споживачів
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Незадекларований товар
Сумські митники виявили контрабандну партію ікри та інших товарів майже на 2 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, незадекларовані товари перевозив громадянин Вірменії, який їхав транзитом із Російської Федерації через митну територію України.
Зокрема, у вантажівці були виявлені ікра червона загальною вагою 805,45 кг, ікра чорна загальною вагою 96 кг, а також 200 кг харчових добавок.
Крім того, у вантажівці було виявлено 386 найменувань запасних частин до автомобілів і 109 найменувань дитячих іграшок.
Весь контрабандний товар вилучено. У даній справі тривають перевірки.
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