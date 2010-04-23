Сумські митники затримали партію ікри

Сумські митники виявили контрабандну партію ікри та інших товарів майже на 2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, незадекларовані товари перевозив громадянин Вірменії, який їхав транзитом із Російської Федерації через митну територію України.

Зокрема, у вантажівці були виявлені ікра червона загальною вагою 805,45 кг, ікра чорна загальною вагою 96 кг, а також 200 кг харчових добавок.

Крім того, у вантажівці було виявлено 386 найменувань запасних частин до автомобілів і 109 найменувань дитячих іграшок.

Весь контрабандний товар вилучено. У даній справі тривають перевірки.