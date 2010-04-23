На вихідних у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки

24 квітня, за дорученням Київського міського голови, Головне управління з питань торгівлі та побуту КМДА в столиці проведе 6 сільськогосподарських ярмарків.

Про це повідомила прес-служба КМДА.

За повідомленням, на ярмарках киянам та гостям міста запропонують широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, картопля, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів.

Ярмарки відбудуться: у Голосіївському районі на вул. Заболотного, 20; у Деснянському районі по вул. Сабурова; у Дніпровському районі на бульв. Праці (від вул. Краківської до вул. Попудренка); в Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43; у Солом’янському районі на вул. Пулюя, 5; у Шевченківському районі на вул. Воровського, 2-16.

Традиційно на ярмарках кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15 % нижчими від ринкових.