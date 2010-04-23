«Ерлан» почав випуск нової води «Біола»

ЗАТ «Ерлан», один з найбільших виробників мінеральних вод, почав виробництво газованої і негазованої води «Біола». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Продукт розливають на виробничому майданчику в Києві в ПЕТ-тару об`ємом 0,5л, 1л і 2л.

«Впродовж останніх років ми спостерігали стрімкий розвиток сегменту води, споживання якої з 2004 по 2007 р. подвоїлося, що, відповідно, склало динаміку зростання понад 45%. До кінця 2008 року кожен українець випивав 41л мінеральної води (в т.ч. HOD) в рік, в 2009р. – 37,9л. Але, незважаючи на загальне скорочення споживання (з 2008 року) і скорочення обсягу ринку, частка вод в загальній структурі безалкогольних напоїв збільшувалася, і за 2009 р. вона зросла на 2%», - повідомив керівник відділу маркетингу ЗАТ «Ерлан» Федір СЕЛІВАНОВ.

Повідомляють, що обсяги виробництва води «Біола» залежатимуть від обсягів реалізації, але заздалегідь планують продавати не менше 1,5 млн. дал на рік. При цьому виробничі потужності київського майданчика дозволяють випускати до 30 млн. л води і напоїв щомісяця.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Ерлан» - один з найбільших виробників мінеральних і столових вод в Україні. Виробничі потужності по розливу води та напоїв (6 ліній розливу в ПЕТ-пляшку) складають 487,2 млн. л в рік.

Портфель торгових марок ЗАО «Ерлан» складається з двох сокових брендів «Соки Біола» і «Соки Літо», природних мінеральних вод «Знаменовськая», «Каліпсо», «Біола» і «Два Океани», холодного чаю «Біола Ice Tea», солодких газованих напоїв «Біола» і «Бріз».