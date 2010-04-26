У Чернігові врятували двох лебедів

У Чернігові у відстійнику з мазутом врятовано двох лебедів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, вчора увечері до рятувальників надійшло повідомлення, що на території міського полігону твердих побутових відходів, у відстійнику для зберігання рідких промислових хімічних відходів, плавають два лебеді. Внаслідок сильного забруднення мазутом птахи не могли літати та їхнє життя було під загрозою.

Рятувальники МНС упіймали лебедів, доставили їх до пожежної частини та провели попереднє омивання пір`яного покрову. Потім птахів було передано співробітникам міського управління ветеринарної медицини та екологічної інспекції для лікування.