Банки поступово збільшують пропозиції з кредитування населення, що дає надію на відновлення активного кредитування.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

На її думку, «хоча на ринку кредитування фізичних осіб відносне затишшя, сказати, що ринок завмер, не можна».

Як повідомила Н.СИНЯВСЬКА, за автокредитами середня ставка зараз становить 26-27% річних, терміни кредитування на автомобілі іноземного виробництва – 5-7 років, вітчизняного – 3-5 року, розмір авансового платежу, як і раніше, становить 30% від вартості автомобіля.

За інформацією експерта, за кредитами на споживчі цілі умови такі: під заставу нерухомості на строк до 5 років у розмірі, що не перевищує 50-60% від вартості застави, в середньому під 30% річних; під заставу депозиту на термін дії депозиту, під ставку 4-6% річних до ставки депозиту; кредитування учасників власних зарплатових проектів на термін 1-3 року у розмірі 3-5 окладів – під реальну ставку 36-45% річних.

Н.СИНЯВСЬКА зазначила, що за іпотечними кредитами умови в даний час не змінюються: процентна ставка – 23,59-29,4% річних, термін кредитування, що найчастіше зустрічається, – 1-5 років з авансовим внеском не менш як 30% від вартості нерухомості.