Євпаторія відкриє курортний сезон парадом

Євпаторія відкриє туристичний сезон 1-2 травня парадом, чемпіонатом живих скульптур і святом чебурека.

Як зазначається у переданому агентству УНІАН прес-анонсі мерії, парад у центрі міста 1 травня прийматиме артист в образі Нептуна. «Він визначить найяскравішу колону, найбільшу і найоригінальнішу», - зазначається у повідомленні.

Свято продовжиться відкриттям сонячного годинника на Театральній площі і акваріума у парку ім. Фрунзе.

У другій половині дня розпочнеться чемпіонат живих скульптур. У змаганнях, які проводяться в Євпаторії втретє, візьмуть участь 75 артистів, що створили образи народів, що населяють Крим, грецьких богів, атлантів і муз. «Це одне з найбільших в Європі і наймасштабніше в СНД шоу живих скульптур», - відзначили у мерії.

2 травня свято переміститься до старої частини міста. На Караїмській вулиці планується приготувати великий чебурек, що претендує на місце у Книзі рекордів України, а якщо вдасться, то і Гіннесса. Будуть розгорнуті виставки декоративно-ужиткового мистецтва і ремесел.

Також у дні відкриття курортного сезону в Євпаторії заплановано чемпіонат з доміно «Риба йо-ма-йо» і змагання любителів катання на роликах, скейтах, самокатах і велосипедах.