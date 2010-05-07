У Києві відбудеться форум «Добро починається з тебе»

20 травня о 10.00 в Київському міському будинку вчителя (м. Київ, вул. Володимирська, 57) розпочнеться Національний форум «Добро починається з тебе».

Як повідомили УНІАН у Міжнародному благодійному фонді «Україна 3000», форум є завершальною частиною Третього Всеукраїнського конкурсу благодійних проектів «Добро починається з тебе». Його ключова тема: «Формування ефективного механізму відродження традицій благодійності, стимулювання розвитку дитячих благодійних ініціатив».

До участі у форумі запрошені урядовці, освітяни, науковці, представники міжнародних і вітчизняних благодійних фондів, громадських організацій, які мають досвід дитячої та молодіжної благодійної діяльності, а також понад 350 представників дитячих та юнацьких колективів – авторів та учасників кращих проектів, поданих на конкурс «Добро починається з тебе».

Під час Форуму відбудеться презентація освітніх проектів Фонду «Україна 3000», а також презентації кращих проектів – учасників конкурсу, благодійних та соціальних проектів і програм, спрямованих на підтримку дитячих та молодіжних благодійних ініціатив, надання допомоги молоді і дітям.

Традиційно під час форуму будуть оголошені та нагороджені переможці і лауреати конкурсу «Добро починається з тебе», а також вручена Почесна відзнака «Сяйво добра» за вагому підтримку дитячих благодійних ініціатив та активну участь в їх реалізації.

Напередодні завершила роботу Національна конкурсна комісія, яка визначила переможців і лауреатів конкурсу. Також визначені кращі проекти, представники яких запрошені взяти участь у Національному форумі «Добро починається з тебе», та проекти для відзначення дипломами і подяками від МБФ «Україна 3000».