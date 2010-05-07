У столиці дітям заборонять гуляти вечорами

Київська влада розробляє законопроект, що передбачає введення комендантської години для дітей. Про це заявила в.о. заступника мера Києва Алла ШЛАПАК.

Таким чином, дітям до 8 років заборонять з`являтися на вулицях без супроводу дорослих після 20:00, 14-річним - з 21:00, а підліткам до 17 років дозволять самостійно гуляти по місту лише до 22:00.

Ідея введення дитячої "комендантської години" виникла у столичної влади ще минулого року. "Ми не могли ввести цю норму, оскільки для цього потрібні зміни в адмінкодексі, а це компетенція Ради. Але до кінця травня законопроект внесемо на розгляд комісій. Підтримка серед депутатів є", - заявила Шлапак.

Стежити за дітьми і підлітками будуть міліціонери. Виявивши дитину, вони писатимуть протоколи, штрафуватимуть батьків і залучатимуть їх до суспільних робіт. Розмір штрафів поки не визначено.

“Сьогодні”