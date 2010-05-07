У столиці дітям заборонять гуляти вечорами
Комендантська година
Київська влада розробляє законопроект, що передбачає введення комендантської години для дітей. Про це заявила в.о. заступника мера Києва Алла ШЛАПАК.
Таким чином, дітям до 8 років заборонять з`являтися на вулицях без супроводу дорослих після 20:00, 14-річним - з 21:00, а підліткам до 17 років дозволять самостійно гуляти по місту лише до 22:00.
Ідея введення дитячої "комендантської години" виникла у столичної влади ще минулого року. "Ми не могли ввести цю норму, оскільки для цього потрібні зміни в адмінкодексі, а це компетенція Ради. Але до кінця травня законопроект внесемо на розгляд комісій. Підтримка серед депутатів є", - заявила Шлапак.
Стежити за дітьми і підлітками будуть міліціонери. Виявивши дитину, вони писатимуть протоколи, штрафуватимуть батьків і залучатимуть їх до суспільних робіт. Розмір штрафів поки не визначено.