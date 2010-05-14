На Тернопільщині подешевшали яйця, молоко та цукор

У Тернопільській області індекс споживчих цін в квітні 2010 року в порівнянні з березнем склав 100,1%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Тернопільському обласному управлінні статистики.

Згідно з повідомленням, на споживчому ринку області в квітні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої знизилися на 0,1%. Найбільше (на 11,3%) подешевшали яйця, на 5,6-6,4% – молоко та цукор. Також на 0,2-2,52% знизилися ціни на масло, тваринні жири, яловичину, сир, картоплю, рис, морожену рибу.

Водночас, на 2,8% подорожчали овочі, на 1,1% – макаронні вироби, на 0,8% –безалкогольні напої, на 0,7% – хліб.

Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали на 0,8%, в т.ч. алкогольні напої – на 0,6%, тютюнові вироби – на 0,9%.

Ціни на одяг і взуття зросли на 0,4%.

Ціни на транспорт в цілому підвищилися на 1,4%, перш за все за рахунок подорожчання технічного обслуговування автомобілів на 11,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров`я на 0,8% зумовлене подорожчанням медичних приладів і устаткування на 2,7%.

Послуги ресторанів і готелів подорожчали на 0,1%.

Послуги відпочинку і культури подешевшали на 0,2%.

На 0,1% подешевшали предмети домашнього вжитку і послуги зв`язку.

На рівні попереднього місяця залишилися тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, а також на послуги освіти.