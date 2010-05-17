У США 94-річна пенсіонерка закінчила вищий навчальний заклад
10:17, 17 травня 2010Права споживачів
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Зі штату Каліфорнія
Хізел СОАРЕС зі штату Каліфорнія (США) отримала диплом про закінчення вищого навчального закладу на 95-му році життя, повідомляє Газета. Ru.
«У мене було багато справ у житті, але ось я трохи звільнилася й здійснила свою мрію», - заявила Х.СОАРЕС, отримуючи диплом.
У випускниці шестеро дітей і близько 40 онуків і правнуків.
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