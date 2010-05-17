ТМ “Жайвір” випустила грильяж у новій упаковці

ЗАТ "Шполянський завод продтоварів" (Черкаська область) під торговою маркою "Жайвір" випустило грильяж «Ласунка» в новій упаковці. У продажу з’явився грильяж «Ласунка» масою 26 г та 62 г.

За повідомленням прес-служби заводу, останнім часом значно зріс попит на грильяж типу «Ласунка» (грильяж «Ласунка Шполянська» — із повітряних зерен рису; грильяж «Ласунка Золотиста» — із повітряних зерен кукурудзи). Дрібне економне фасування дасть змогу ширше представити продукцію ТМ «Жайвір» на полицях магазинів.

Довідка УНІАН. Торгову марку «Жайвір» було засновано у 2001 році, вона належить ЗАТ «Шполянський завод продтоварів» (м. Шпола, Черкаська область). «Шполянський завод продтоварів» — провідне підприємство з переробки сільськогосподарської сировини та випуску продуктів харчування на Черкащині. На підприємстві виробляють понад 150 видів продукції.