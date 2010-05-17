На Тернопільщині яйця подешевшали на 14-15%

На Тернопільщині за минулий тиждень у закладах торгівлі яйця подешевшали на 14,1 % (з 7,43 грн. до 6,38 грн. за десяток).

Як повідомили кореспонденту УНІАН в державній інспекції з контролю за цінами в Тернопільській області, на продовольчих ринках яйця подешевшали на 15,3 % (в середньому ціни на них знизилися з 7,38 грн. до 6,25 грн. за десяток). Окрім цього, подешевшали картопля – на 9,2 % (з 3,74 грн. до 3,49 грн./кг), молоко розливне – на 1,5 % (з 5,34 грн. до 5,26 грн./кг), сир кисломолочний – на 1,5 % (з 20,45 грн. до 20,15 грн./кг).

Цукор на ринках подешевшав на 1,3 % (з 8,73 грн. до 8,62 грн./кг), у закладах торгівлі – на 1,5 % (з 8,92 грн. до 8,79 грн./кг).

Натомість капуста білокачанна у закладах торгівлі за минулий тиждень подорожчала на 5,3% (з 5,51 грн. до 5,8 грн./кг), цибуля – на 2,9 % (з 7,13 грн. до 7,34 грн./кг).