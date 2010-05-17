«Оболонь» випустила спеціальне пиво до свого ювілею

Компанія “Оболонь”, один з провідних національних виробників пива та безалкогольних напоїв, випустила спеціальне преміальне пиво “Оболонь Ювілейне”, приурочене до 30-річного ювілею пивоварні. Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, новинку випустили лімітованою партією (2 млн. пляшок).

“Оболонь Ювілейне” стане також справжнім подарунком - це абсолютно новий сорт світлого чистого солодового пива. Воно створене за новою рецептурою і має виражений хмельовий смак та яскравий натуральний аромат, адже для нього відібраний дуже тонко ароматизований хміль.

Насиченість “Ювілейного” досягається завдяки використанню класичної технології виготовлення пива: джерельно чиста вода, солод власного виробництва та відбірний хміль, і нічого більше. Технічні характеристики “Оболонь Ювілейне”: вміст алкоголю - 5,3%, насиченість - 13%.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.