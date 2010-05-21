У Польщі найбільше подорожчали транспортні послуги
Споживчі ціни у Польщі в річному вираженні знизилися у квітні до 2,4% з 2,6% місяцем раніше, повідомило Головне управління статистики країни.
За даними Головного управління статистики Польщі, які має у своєму розпорядженні УНІАН, у місячному вираженні ціни зросли на 0,4% з 0,3% в березні.
У річному численні у Польщі найбільше подорожчали транспортні послуги - на 8,4% і житлово-комунальні - на 3%.
У місячному численні найбільше подорожчали транспортні послуги - на 1,3% і продукти харчування – на 0,8%.
Як повідомляв УНІАН, інфляція в Польщі у лютому в річному численні знизилася до 2,9% проти 3,6% в січні п.р.
Довідка УНІАН. У 2009 році інфляція в Польщі знизилася до 3,5% після зростання споживчих цін на 4,2% у 2008 році.
У 2007 році інфляція становила 2,5%.