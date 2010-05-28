У Хмельницькому пройшла акція "Міняй цигарку на цукерку"

Понад тисячу хмельничан взяли участь в акції під гаслом "Міняй цигарку на цукерку" до Міжнародного дня боротьби з тютюнокурінням, що відзначатиметься 31 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, захід відбувся на центральних вулицях, у мікрорайонах Озерна, Виставка, Гречани та біля вищих навчальних закладів міста.

Акцію провели працівники Управління у справах сім’ї та молоді міської ради, Центру соціальної допомоги молоді спільно з волонтерами вищих навчальних закладів.

Учасники акції привернули увагу громадськості міста, молодих людей, які курять, до шкідливості цієї звички, доводили, що більше насолоди можна отримати від вживання однієї цукерки, аніж від однієї викуреної цигарки.

Наприкінці акції у центрі Хмельницького всі недопалки та цигарки, зібрані під час акції, були знищені шляхом "поховання".