Київська міліція по-своєму долучиться до випускних вечорів

У Києві протягом сьогоднішнього дня і до ранку завтрашнього через випускні вечори, які відбудуться у 358 навчальних закладах міста, посилюється охорона правопорядку.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м. Києві, цього року випускні вечорі святкуватимуть 16 тисяч 262 учня із 696 старших класів.

З метою попередження правопорушень цього тижня керівництво районних управлінь міліції провело зустрічі з директорами шкіл з метою визначити спільні організаційні дії і місця святкування.

Зокрема, на вказаний період охорону громадського порядку забезпечуватимуть 2300 працівників міліції, у тому числі майже 400 військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України, 750 курсантів столичного Університету внутрішніх справ, дільничні інспектори, працівники служби у справах неповнолітніх, ППС, бійці спецпідрозділу "Беркут".

Увага правоохоронців також буде зосереджена у місцях, де випускники за традицією зустрічатимуть світанок: Московський і Південний мости, Гідропарк, парк Дружби народів, Пішохідний міст, Андріївський узвіз, Володимирська гірка, парк Слави, Музей Великої Вітчизняної війни, Майдан Незалежності, Хрещатик.

Посилюється охорона центральних станцій метрополітену, а також станцій метро "Гідропарк" і "Дніпро".