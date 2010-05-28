Щоб ЄС скасував візи, потрібно підвищити рівень життя в Україні

Європейський Союз вважає підвищення рівня життя в Україні необхідною умовою для скасування візового режиму.

Про це сказав представник ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА в інтерв`ю журналу "Корреспондент".

На його думку, в питанні скасування віз для українців дуже важливі економічна й соціальна складова.

"Імміграційний тиск на ЄС із боку України існує, й це зокрема результат відсутності достатніх можливостей для українців у своїй країні", - впевнений він.

На думку Ж.ТЕЙШЕЙРИ, результатом реформ, необхідних для підписання Угоди про асоціацію, має стати зникнення корупції, перешкод для інвестицій, покращення системи державної влади й місцевого самоврядування.

"Як результат, збільшаться інвестиції, з`являться нові робочі місця, доходи людей збільшаться, вони будуть менш схильні шукати роботу за кордоном, що знизить імміграційний тиск", - упевнений Ж.ТЕЙШЕЙРА.

При цьому він зазначив, що питання про скасування віз буде вирішено не скоро: таким країнам як Албанія, Боснія та Герцеговина, Македонія, Чорногорія й Сербія знадобилося близько 10 років, щоб виконати реформи, які вимагаються "дорожньою картою" безвізового режиму, й добитися скасування віз.

Крім того, Ж.ТЕЙШЕЙРА повідомив, Україна повинна покращити охорону кордонів, оскільки наша держава часто використовується як коридор для нелегальних мігрантів, удосконалити паспорти й механізм видачі українських віз громадянам третіх країн.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що угода про безвізовий режим між Україною та Євросоюзом буде підписана до кінця цього року.

Міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО відзначив покращення ситуації з оформленням віз для громадян України для відвідання ЄС.