На залізничному вокзалі Києва шукають нелегальних перевізників

На Центральному і Південному залізничних вокзалах м. Києва Головавтотрансінспекція Міністерства транспорту і зв`язку провела рейди-перевірки автоперевізників, які перевозять пасажирів до інших міст.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, тільки за два тижні інспектори виявили в столиці більше 640 транспортних засобів, які працювали на маршрутах незаконно. За кожним перевізником-порушником складено акти і будуть стягнені штрафні санкції. Завдяки залученню до перевірок представників правоохоронних органів за перевезення пасажирів без ліцензії кілька транспортних засобів поставлено на штрафмайданчик.

Рейди триватимуть впродовж наступних двох тижнів. Перевірки і заходи щодо усунення нелегалів, окрім столиці, проводять і територіальні інспекції у Волинській, Черкаській, Київській, Сумській, Полтавській, Рівненській, Одеській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській областях.

Нагадаємо, міністр транспорту і зв`язку Костянтин ЄФИМЕНКО з метою підвищення рівня безпеки доручив посилити перевірки перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів автомобільним транспортом, і застосувати жорсткі санкції до порушників автотранспортного законодавства.