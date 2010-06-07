У Чернігівській області заборонили реалізацію 7 видів продуктів

Інспектори державного нагляду ДП "Чернігівстандартметрологія" у травні провели 9 перевірок харчової продукції на підприємствах області, 8 із них показали невідповідність вимогам стандартів.

Про це повідомила в. о. заступника генерального директора ДП "Чернігівстандартметрологія" Олена СЛІПЕЦЬ.

"У травні інспектори державного нагляду перевірили харчової продукції на суму майже 365 тисяч гривень", - сказала вона.

За результатами перевірок заборонили реалізацію чотирьох партій продукції, а також семи видів продукції. До 6-ти підприємств застосували штрафи на загальну суму майже 7 тисяч гривень. Також інспектори видали 8 приписів про усунення порушень.

Зокрема, відділ державного нагляду ДП "Чернігівстандартметрологія" перевірив майже півтонни хлібобулочних виробів на суму 2 тисячі 257 гривень. Три партії перевіреної продукції не відповідали вимогам стандарту. Кількість неякісної продукції – 143 кілограми на суму близько тисячі гривень. Не відповідали вимогам стандартів і перевірені 329 кілограмів рибопродуктів та 200 літрів рослинної олії.