Низький споживчий попит став причиною зниження цін

У травні, як і в квітні, одним із основних чинників, що визначили дефляцію (показник до попереднього місяця) в Україні, став чинник сезонності.

Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр ЖОЛУДЬ.

«Основні причини, як і минулого місяця, це зниження цін на продукти харчування, це знову ж таки і цукор, овочі. Це частково пов`язано з сезонністю, частково пов`язано з тим початковим стрибком, у разі цін на цукор, на початку цього року», - сказав експерт

Водночас О.ЖОЛУДЬ, зазначив, що відсутність зростання цін викликана ще й тим, що доходи українців на сьогодні практично не збільшуються, що визначає низький споживчий попит при зростанні обсягів виробництв з низки галузей.

«Це (дефляція в травні – УНІАН) також пов`язано з тим фактом, що поки істотного зростання доходів немає, водночас виробництво в сільському господарстві, за даними статистики, дещо збільшується, що стримує ціни на відміну від попередніх періодів, коли в країні було достатньо стрімке зростання доходів», - зазначив О.ЖОЛУДЬ.

Щодо ситуації з інфляцією в червні, то, за словами експерта, багато що залежатиме від того, коли і на скільки підвищуватимуться адміністративно регульовані тарифи.

«У Києві вже заговорили про те, що з першого числа підвищуватимуться адміністративно регульовані тарифи і є достатньо серйозні підстави вважати, що й інші міста до кінця цього року здійснюватимуть такі самі підвищення, відповідно, якщо вони почнуть їх здійснювати одночасно з Києвом і заявлять про це цього місяця з початком підвищення в наступному, то природно, наступного місяця ми матимемо не дефляцію, а інфляцію через зростання адміністративно регульованих тарифів», - зазначив О.ЖОЛУДЬ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в травні 2010 року, порівняно з квітнем, дефляція становила 0,6%, з початку року інфляція становила 3,7%. Інфляція в травні 2010 року проти травня 2009 року становила 8,5%, у січні-травні 2010 року проти показника аналогічного періоду 2010 року – 10,3%.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2009 р. відносно листопада становила 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні-грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція становила 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).