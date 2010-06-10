Візовий режим із Європою для українців скасують, але невідомо коли

Європа взяла курс на повне скасування віз для українців. Про це в ефірі телеканалу ТВі заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрґен ГАЙМЗЬОТ. Однак, коли це станеться, дипломат прогнозувати не береться, передає прес-служба телеканалу.

«Якщо б я міг вам назвати конкретний термін, я б зробив це з великим задоволенням, але на жаль, сьогодні ніхто не може відповісти на це питання. Тому, що це залежатиме від рішення 27-ми урядів 27-ми країн. Це процес, який інколи триває довше, ніж нам би хотілося», - заявив він.

Однак Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ дуже сподівається, що увага його країни до цього значно пришвидшить вирішення проблеми. «Пані МЕРКЕЛЬ сказала два дні тому, з огляду на Україну, що процес вступив в оперативну фазу, і ми можемо точно визначити, які умови ще мають бути виконані для того, щоби була лібералізація віз із метою повної ануляції візового режиму. Зараз дуже багато робиться для того, щоби видавати довгострокові візи. Я знаю, що це досить болюча тема, але якщо ми вступаємо саме у цю фазу і скажемо, що нам потрібно це, це і це, коли буде гарантована безпека нашим громадянам, коли українська сторона виконуватиме певні вимоги, то лібералізація буде скоро».

Посол Німеччини важкість процесу скасування віз для українців пояснює тим, що Україна є транзитною країною для нелегальних мігрантів до Європи, що створює небезпеки для громадян ЄС. Крім того, за його словами, Україна занадто велика країна з великою кількість населення, щоби процес лібералізації віз ішов надто швидко.