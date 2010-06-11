«Фуршет» розширив мережу супермаркетів до 112

ЗАТ «Фуршет», що розвиває мережу однойменних супермаркетів, 5 червня відкрило магазин в Києві, розширивши мережу до 112 супермаркетів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як зазначають у повідомленні, новий магазин «Народний» супермаркет», що відкрився на території центру торгівлі «Даринок», почав розвиток окремого сегменту магазинів мережі «Фуршет».

Торгова площа магазину складає 6,5 тис. кв. м, його асортимент включає 16 тис. товарних позицій.

У компанії відзначили, що магазини під ТМ «Народний» працюватимуть у форматі 4-6 тис. кв. м.

При цьому в квітні компанія відкрила супермаркети «Фуршет» в Кам`янець-подільському, Нетішині та Києві.

У поточному році також заплановано відкриття магазинів в Рівному, Кременчуці, Фастові, Дрогобичі.

Довідка УНІАН. «Фуршет» – мережа магазинів продовольчого і непродовольчого роздрібно-гуртового ринку України. Група включає дві холдингові компанії: операційну і у сфері нерухомості.