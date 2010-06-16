У Франції хочуть збільшити пенсійний вік
10:38, 16 червня 2010Права споживачів
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З 60 до 62 років
Французька влада в рамках пенсійної реформи підвищить пенсійний вік з нинішніх 60 до 62 років.
"Працювати довше неминуче", - прокоментував реформу міністр праці Ерік УОРТ.
Плани уряди, в рамках яких до 2018 року вікова планка буде підвищена, вже викликали неоднозначну реакцію населення: профспілки говорять про несприйняття реформи.
Не виключено, що до вересня, коли законопроект будуть обговорювати в парламенті, деякі його положення можуть пом`якшити.
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