Кількість безробітних на Миколаївщині скоротилася на 1,8 тис. осіб

Кількість незайнятих трудовою діяльністю громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості Миколаївської області, скоротилася з 15,6 тис. осіб на 1 травня 2010 року до 13,8 тис. – на 1 червня 2010 року. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Миколаївській області.

Офіційний статус безробітних в області на 1 червня мали 13,4 тис. або 97,3% незайнятих громадян.

Загалом по області рівень зареєстрованого безробіття на 1 червня 2010 року становив 1,8% середньорічної чисельності населення працездатного віку.

На 1 травня 2010 року розрахункова чисельність населення Миколаївської області становила 1187,3 тис. осіб. За січень – квітень нинішнього року чисельність населення області зменшилася на 2,2 тис. осіб.