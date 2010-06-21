Львів пропонує гостям новий туристичний портал міста

У Львові працює новий туристичний портал міста. Сайт www.lviv.travel містить промоційну та практичну інформацію про місто, яка буде цікавою як для мешканців, так і для туристів, повідомляє Львівська міська рада.

За повідомленням, перший туристичний портал містить корисну інформацію для туристів, анонси львівських фестивалів, перелік готелів та галерей міста, промоційне відео про Львів, а також багато фотографій.

Офіційний туристичний портал міста має 5 розділів: «Про Львів», «Чим зайнятись», «Де зупинитись», «Де поїсти» та «Інформація». Проект реалізовано відділом промоції ЛМР спільно з компанією «e-design».

«Нововведенням проекту є велика кількість тематичних матеріалів, запропонованих гостям міста. Це так звані туристичні продукти, що об`єднують схожі об`єкти та атракції – «Фестивальний Львів», «Архітектура у Львові», «Кава у Львові», «Пиво у Львові». Наразі, для загального огляду є 6 туристичних продуктів», - розповідає координатор проекту Маркіян МИКИТКА, спеціаліст відділу промоції міста.

Як повідомляють у відділі туризму Львівської міської ради, за останні три роки кількість туристів у Львові збільшилась на 30%.