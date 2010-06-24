В Україні закрили понад 300 пляжів

В Україні через невідповідність санітарним нормам закрито понад 300 пляжів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, у поточному оздоровчому сезоні має діяти всього 902 пляжі та рекреаційні зони у Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, м. Севастополі, які мають вихід на морське узбережжя, з них 847 морських (93,9%) і 55 річкових, у тому числі і в м. Києві на р. Дніпро.

Станом на 21 червня в Україні працювали 594 пляжі: 554 - на морському та 40 - на річковому узбережжях.

Наразі проводиться постійний лабораторний контроль за якістю морської і річкової води.

У регіонах ситуація на пляжах складається таким чином.

В Автономній Республіці Крим всього нараховується 336 пляжів. Працювало 299 пляжі, решта – не відкриті, адже не мають на даний час дозвільних документів. Відхилення від стандарту виявлено в Сакському районі, на пляжах «Голубая Волна» та «Полтава». Ці місця знаходяться під наглядом санепідслужби та купання на них заборонені.

У Донецькій області працює 12 пляжів, з них 7 морських, решта залишаються не відкритими через оформлення дозвільних документів. Проведено дослідження 33 проб води (17 – морської та 16 – річкової). Відхилення від стандарту виявлено на річкових пляжах на р. Сіверський Донець.

У Запорізькій області з 332 пляжів (316 морських і 16 річкових) за звітний період працювало 153 пляжі, з них 139 морських. Решта пляжів не відкривалася через непідготовленість до оздоровчого сезону. Відхилення від стандарту виявлено на 5 пляжах, тут проведено повторні дослідження.

У Миколаївській області усього під наглядом СЕС перебуває 9 пляжів (6 морських і 3 річкових). За звітний період працювало 8 пляжів, з них 6 морських та 2 річкових. Закрито один пляж у Первомайську.

В Одеській області з 21 діючого пляжу працює 19 морських пляжів в Одесі та приморських районах. Закрито морський пляж «Чорноморка» у обласному центрі та один річковий пляж у м. Кілії.

У Херсонській області під наглядом держсанепідслужби перебуває 158 пляжів (145 морських і 3 річкові). На сьогодні працює 86 пляжів (76 - морських та 7 - річкових), решта не мають дозвільних документів на відкриття. Відхилень від стандарту за звітний період виявлено не було.

У м. Севастополі станом працюють усі зареєстровані 8 пляжів (6 пляжів та 2 зони рекреації «Любимівка», «Золотий пляж» у Балаклаві). Санепідслужба дослідила морську воду, відхилень від стандарту якої не виявлено.

У м. Києві працюють всі 12 пляжів та зон відпочинку, що розташовані на р. Дніпро, з них 8 пляжів не мають офіційних дозволів на відкриття. Відкрито офіційно три пляжі.