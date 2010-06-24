«Оболонь» створила новий сайт

Компанія «Оболонь» запустила новий корпоративний сайт www.obolon.com. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

В компанії зазначають, що новий ресурс орієнтований в першу чергу на споживачів. На кожній сторінці користувачів супроводжує лінійка продукції. Зручна навігація дозволяє оперативно дізнатись інформацію про продукт: склад, смакові якості, калорійність. Крім того, активні «юзери» можуть сповна втамувати свій інформаційний голод, не тільки прочитавши новини компанії, але й переглянувши телевізійні сюжети та корпоративні ролики.

У першу чергу, розробники ресурсу рекомендують відвідати відео екскурсію на найбільшу пивоварню Європи. Відеотур про виробництво пива є своєрідною інновацією сайта. Саме цей розділ сайта анонсується на головній сторінці і дає можливість здійснити подорож пивоварнею, не залишаючи свого комп’ютера. Відеотур виконує функцію своєрідного екскурсовода. Адже не кожен з нас може в будь-який момент завітати на пивоварню та дізнатись як вариться пиво. Динамічний відеоряд та закадровий голос диктора дають можливість дізнатись багато цікавого про тонкощі пивоваріння на найбільшій броварні в Європі.

Завдяки новому ресурсу компанія «Оболонь» стала ближчою до споживачів, потенційних партнерів та журналістів. Сайт об’єднав усю доступну інформацію: структура корпорації, основні активи, каталог продукції, характеристика напоїв, відеотур на виробництво та фотогалереї. І це ще не повний перелік того, що міститься на сайті.

«Команда, яка працювала над проектом, поставила за мету створити інформативний динамічний ресурс. Щоб бути ближчим до споживачів, у сайт ми інтегрували соціальні медіа. Відтепер наше спілкування може відбуватись у комфортному для споживачів середовищі. Адже соціальні медіа в Україні набувають все більшої популярності. Варто відзначити, що сайт відтепер буде трьохмовний, і в планах є розширення мовних версій ресурсу», - повідомив начальник відділу зв’язків з громадськості корпорації «Оболонь» Максим КУШНІР.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.