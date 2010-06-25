Одеський дельфінарій «Немо» відкрив філіал у Бердянську

До складу мережі дельфінаріїв «Немо» ввійшов філіал у Бердянську Запорізької області. Перевезені сюди з Одеси чотири дельфіни-афаліни, два морські котики і морський лев виступатимуть у філіалі впродовж усього курортного сезону

За словами представника мережі дельфінаріїв Олени ОМОГОРОВОЇ, за розвагами морських «артистів», які виступають спільно з тренерами, тут можуть спостерігати 700 глядачів. А наприкінці вересня всіх їх під спостереженням ветеринарів повернуть на зимівлю до Одеси.

Нагадаємо, Бердянський філіал – четвертий у мережі дельфінаріїв «Немо». Після відкриття у 2005 році Одеської установи почали функціонувати філіали в Донецьку, Харкові і Києві. Будівництво дельфінарію у Львові заблокували ряд депутатів міськради, звинувативши одеську компанію «Нерум» у тому, що власники дельфінів і котиків укорочують віку морських мешканців виступами в басейнах і не забезпечують належного ветеринарного нагляду. Тренери дельфінарію заперечують: «дельфіни і без нас люблять крутити сальто над хвилями, супроводжувати морські судна і грати з плавцями».