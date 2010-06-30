У Сумській області сільгосппродукція подорожчала на 35%

У Сумській області в січні-травні 2010 року середні ціни реалізації продукції аграрними підприємствами за всіма напрямками проти аналогічного періоду минулого року збільшилися на 34,7%, зокрема, на продукцію рослинництва – на 36,6 %, на продукцію тваринництва – на 32,1%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Сумській області.

Середня закупівельна ціна зернових культур переробних і зберігаючих підприємств в січні-травні складала 980,9 грн. за тонну (у січні-травні 2009 р. – 750,3 грн./т).

У січні-травні 2010 р. загальні об`єми продажу худоби і птаці (у живій вазі) збільшили аграрні підприємства 11 районів.

Продаж молока скоротили господарства 8 районів. Продаж яєць зменшився господарствами чотирьох районів області.