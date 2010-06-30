ПЗЗ тимчасово змінить рух деяких приміських потягів

1-6 липня з 10.30 до 15.30 деякі приміські потяги Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) слідуватимуть через станцію Київ-Петрівка замість Київ-Пасажирський через ремонтні роботи на перегоні Київ-Московський – Дарниця.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба ПЗЗ.

Протягом вказаного часу за зміненим маршрутом курсуватимуть такі електропоїзди: № 6911 Ніжин – Борщагівка-тех., № 6812 Борщагівка-тех. – Гребінка №6810 Борщагівка-тех. – Яготин № 6915 Ніжин – Борщагівка-тех., № 6814 Борщагівка-тех. – Яготин (5-6 липня) № 6814 Борщагівка-тех. – Носівка (2-3 липня) №6811 Яготин – Борщагівка-тех., №6813 Гребінка – Київ-Петрівка (замість Київ-Пас.) і № 6816 Київ-Петрівка (замість Київ-Пас.) – Гребінка.

Південно-Західна залізниця закликає пасажирів уважніше слухати оголошення про зміни в розкладі руху потягів, оскільки у вищезазначені дні відбудуться зміни також і в розкладі руху приміських потягів підвищеного комфорту.