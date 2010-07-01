З 4 липня відновлять рух міжнародних потягів з Чернівців

З 4 липня «Укрзалізниця» відновить рух міжнародних потягів з Чернівців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у Чернівцях генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК під час відвідання пошкодженої ділянки міжнародної залізниці на Балкани.

«Незважаючи на складність ситуації на Буковині, в районі стихійного лиха, зокрема у Чернівцях, де зсув ґрунту пошкодив залізничне полотно, на цій ділянці з 1 липня ми хочемо відновити від Чернівців рух приміського потяга, а до 4 липня повністю відновити рух міжнародних потягів до держкордону» – сказав він.

Відповідаючи на запитання про масштаби руйнації залізничного полотна у Чернівцях, М.КОСТЮК оцінив їх як «середнього рівня складності». Він також повідомив, що із зафіксованих 13 місць підмиву земляного полотна на сьогодні практично всі проблеми ліквідовано, а також відкрито робочий рух потягів до станції Вадул-Сірет.

За словами гендиректора «Укрзалізниці», днями був серйозно пошкоджений міст у Чернівецькій області на перегоні станції Вадул-Сірет (кордон з Румунією), і на сьогодні вже визначено технологію та проект з тимчасового відновлення мосту.

«Там проблема полягає в тому, що по цій ділянці ходить два міжнародні потяги Москва – Софія і кілька вагонів до Варни. Пасажири цих потягів щодня доїжджають до станції Чернівці, отримують допомогу, потім автобусами переправляються на румунську територію і звідти спецпотягом російського формування доїжджають до місця призначення. «Укрзалізниця» до відновлення руху з Чернівців до кордону забезпечила цей потяг білизною, питною водою та харчами», – сказав М.КОСТЮК.

За його словами, станом на 30 червня збитки «Укрзалізниці» від паводку на Буковині сягнули 22-24 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, учора через пошкодження залізничного полотна у районі вулиці Барбюса у Чернівцях було призупинено рух міжнародного потяга Москва – Софія. Пасажирів потяга пересадили в автобус.