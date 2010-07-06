Мережа «FoxMart» відкриє перший гіпермаркет у Тернополі

Мережа побутової техніки і електроніки «FoxMart» 8-11 липня відкриє перший гіпермаркет у Тернополі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Як зазначають у повідомленні, магазин розташований у ТРЦ «Подоляни». Торгова площа об`єкту складає 1 668 кв. м. Поряд з торговим центром «Подоляни» працює безкоштовна стоянка на 1500 місць.

У новому гіпермаркеті представлений асортиментний ряд з 25 країн світу від більше 160 постачальників, які представляють 852 торгових марки.

Довідка УНІАН. Мережа гіпермаркетів «FoxMart» почала діяльність у 2005 році і сьогодні налічує 37 об`єктів в Україні та Молдові. Торгові об`єкти «FoxMart» розташовуються на площах від 1300 до 7000 кв. м.