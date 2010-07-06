Луганська область вирішуватиме проблеми водозабезпечення
Виділять 64 млн. грн.
Для вирішення проблем водозабезпечення Луганська область цього року отримає 64 млн. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління житлово-комунального господарства Луганської облдержадміністрації Сергій МАХУРЕНКО.
Він нагадав також, що облдержадміністрація і обласна рада підписали цього року меморандум про співпрацю з Міністерством з питань житлово-комунального господарства. «Згідно з цим документом, спочатку нам повинні були виділити 11 млн. грн., – повідомив С.МАХУРЕНКО. – Проте зараз ця сума збільшена вже до 64 млн. грн.». За його словами, з них 36 млн. 178 тис. грн. підуть на реалізацію обласної програми «Питна вода Луганщини» і 28 млн. 250 тис. грн. – на реконструкцію водопостачального устаткування з використанням енергозберігаючих технологій.
Як відзначив начальник Головного управління ЖКГ, 80% питної води в області видобувають з підземних джерел з глибини до 349 м. При цьому воду переганяють на відстань понад 300 км. «Звісно, це призводить до великих енерговитрат, що робить впровадження енергозберігаючих технологій особливо актуальним», – відзначив С.МАХУРЕНКО.
Щодо програми «Питна вода Луганщини», то вона крім основних напрямів оновлення основних фондів і зниження енерговитрат включає реальний захист водозаборів, підвищення якості води і використання альтернативних джерел питного водопостачання (шахтних вод після відповідної підготовки).
Особливої уваги, за словами С. МАХУРЕНКО, вимагає поліпшення водопостачання південно-східних регіонів Луганщини.