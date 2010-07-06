Луганська область вирішуватиме проблеми водозабезпечення

Для вирішення проблем водозабезпечення Луганська область цього року отримає 64 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління житлово-комунального господарства Луганської облдержадміністрації Сергій МАХУРЕНКО.

Він нагадав також, що облдержадміністрація і обласна рада підписали цього року меморандум про співпрацю з Міністерством з питань житлово-комунального господарства. «Згідно з цим документом, спочатку нам повинні були виділити 11 млн. грн., – повідомив С.МАХУРЕНКО. – Проте зараз ця сума збільшена вже до 64 млн. грн.». За його словами, з них 36 млн. 178 тис. грн. підуть на реалізацію обласної програми «Питна вода Луганщини» і 28 млн. 250 тис. грн. – на реконструкцію водопостачального устаткування з використанням енергозберігаючих технологій.

Як відзначив начальник Головного управління ЖКГ, 80% питної води в області видобувають з підземних джерел з глибини до 349 м. При цьому воду переганяють на відстань понад 300 км. «Звісно, це призводить до великих енерговитрат, що робить впровадження енергозберігаючих технологій особливо актуальним», – відзначив С.МАХУРЕНКО.

Щодо програми «Питна вода Луганщини», то вона крім основних напрямів оновлення основних фондів і зниження енерговитрат включає реальний захист водозаборів, підвищення якості води і використання альтернативних джерел питного водопостачання (шахтних вод після відповідної підготовки).

Особливої уваги, за словами С. МАХУРЕНКО, вимагає поліпшення водопостачання південно-східних регіонів Луганщини.