На Волині забракували 3% перевіреної продукції

За 6 місяців 2010 року інспектори державного нагляду ДП «Волиньстандартметрологія» забракували 3% перевіреної на підприємствах області продукції. За цей час було перевірено продукції на загальну суму 19 млн. 236 тис. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, протягом звітного періоду було здійснено 110 перевірок дотримання стандартів, норм і правил – згідно з планом та 14 позапланово. Випуск неякісної продукції та порушення вимог нормативної документації встановили на 108 підприємствах.

Для недопущення на споживчий ринок неякісних та небезпечних для здоров’я товарів (передусім продуктів харчування) інспектори державного нагляду за дотриманням вимог стандартів, норм і правил перевірили виробників м’ясопродуктів, хлібобулочних та кондитерських виробів, молочних продуктів, алкогольних та безалкогольних напоїв тощо. Також перевіряли і промислову продукцію: швейні вироби, меблі, пластиковий посуд, столярні вироби.

Основними порушеннями були: невідповідність технологічної документації вимогам нормативних документів, порушення періодичності контролю готової продукції, невідповідність продукції за зовнішнім виглядом, органолептичними, фізико-хімічними показниками, неналежне маркування продукції.

Серед основних причин, що призвели до цих порушень, є незадовільний стан технологічного обладнання, що перебуває в експлуатації, а також порушення технологічної дисципліни на виробництві, незадовільний контроль вхідної сировини.

За результатами державного нагляду 38 суб`єктам підприємницької діяльності видано приписи про заборону реалізації партій продукції, 46 підприємствам – приписи про заборону реалізації усієї продукції. До 54 суб`єктів підприємницької діяльності за реалізацію продукції, яка не відповідала вимогам стандартів, застосовано 74 штрафні санкції на загальну суму 134 тис. 139 грн. 108 підприємствам видано приписи про усунення порушень. До адміністративної відповідальності притягнуто 51 посадову особу підприємств на загальну суму понад 11 тис. грн.