Поїзди рухаються за графіком, незважаючи на погодні умови

Рух поїздів здійснюється за графіком, незважаючи на складні погодні умови.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, станом на 7 липня 2010 року всі ділянки відкриті для руху поїздів. Через складні погодні умови залізничники цілодобово відстежують стан колій та інженерних споруд, посилена увага приділяється місцям можливого розмиву й зрушень колії.

Зокрема, на перегоні Рені-Основна – Рені-Наливна Одеської залізниці ведеться постійне спостереження за станом залізничної колії, земляного полотна й штучних споруд. Для зміцнення укосів земляного полотна від розмиву на зазначеній ділянці залізниці на базі Ренінської дистанції колії ст. Рені-Наливна вже підготовлено 2 тис. куб. м щебеня, 500 куб. м бутового каменя і 1000 залізобетонних шпал. Залізниця забезпечена необхідним запасом паливно-мастильних матеріалів і засобів для ліквідації можливих переливів через колію.

На сьогоднішній день загрози підтоплення колії на зазначеному перегоні немає, рух на ділянці здійснюється згідно з графіком.