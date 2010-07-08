Шуфрич хоче повідомляти про надзвичайні ситуації по мобільному

Міністр із питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ пропонує залучити мобільних операторів до сповіщення населення про надзвичайні ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, із такою ініціативою Н.ШУФРИЧ виступив під час наради з питань розробки комплексної державної протипаводкової програми.

«Це було б сьогодні суттєвою допомогою для людей - передбачити можливість використання SMS, домовитися з мобільними операторами», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Міністр аргументував свою пропозицію тим, що, зокрема, під час повені багато населених пунктів залишилися без енергозабезпечення, внаслідок чого не спрацювала система сповіщення про критичний підйом рівня води.

Крім того, на його думку, необхідно також розглянути можливості встановлення автономних звукових сирен, щоб навіть у разі відключення від електроенергії, люди змогли одержати сигнал про необхідність реагування.